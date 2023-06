(Di martedì 27 giugno 2023) Tra le tante costanti della vita politica del nostro Paese ve n'è una che affonda le radici addirittura nell'epoca preunitaria. Infatti, la riflessione sui rapporti fra lo Stato centrale e il sistema delle autonomie locali è al centro del dibattito fin dal 1851,Carlo Cattaneo scrisse che «il federalismo è l'unica via della libertà». Il teorico degli “Stati Uniti d'Italia” ha influito non poco sulla formazione della nostra classe politica dall'Unità ai giorni nostri. In tal senso, si può dire che vi è un lungo filo che parte da Luigi Carlo Farini, esponente di spicco della Destra storica, e raggiunge Roberto Calderoli, padre del Disegno di legge sull'differenziata. Il ministro Farini nell'agosto 1860, dopo avere ricevuto l'imprimatur di Cavour, propose di conciliare «l'autorità centrale dello Stato con le necessità dei comuni, delle ...

Evitiamoselettive" mentre il leader di Italia viva è stato molto polemico: "Un consiglio a ... una frase che rivela l'insofferenza anche dellapd tradizionale verso la condotta ...'Ledellasono pericolose e mostrano che della vera ricostruzione a loro interessa poco. Cosa è stato fatto in questi anni per rafforzare la tenuta del territorio Chiederselo non è ...'Ledellasono pericolose e mostrano che della vera ricostruzione a loro interessa poco. Cosa è stato fatto in questi anni per rafforzare la tenuta del territorio Chiederselo non è ...

Sinistra, amnesie storiche: quando il Partito comunista invocava l'Autonomia Liberoquotidiano.it

Elly Schlein ha affrontato la direzione del Partito democratico senza glissare sugli evidenti problemi interni. Scelta giusta: meglio affrontarli che fingere unità. La segreteria del Pd ha chiesto sos ...IL dirigente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena: "Chiedere risorse senza spiegare come queste saranno impiegate, come è stato fatto nell'ultima riunione del tavolo operativo a Palazzo Chigi, non è seri ...