Silvio Berlusconi “Self Made Man” | il nuovo murale di Alexsandro Palombo raffigura l’ex premier nella via in cui è nato

(Di martedì 27 giugno 2023) La figura di, in abito blu e l’immancabile cravatta a pois, con un secchiello di vernice bianca e un pennello in mano, sormontata da un cartello che gli intitola la via. Si intitola “Man” ed è comparsa la notte scorsa l’ ultima opera dello street artistche ritrae appuntovia di Milano dove è, via Volturno. Dunque i milanesi non dovranno aspettare 10 anni per vedere un luogo della città intitolato alpresidente del Consiglio.sceglie di lasciare il suo segno nell’Isola, il quartiere che il Cavaliere non aveva mai dimenticato e che lo ha visto crescere e formarsi. Un tempo luogo operaio e cuore pulsante del Partito ...

Dedico ai molisani il mio impegno, chi mi conosce sa che non mi risparmio, ma voglio dire a tutti dimostrate che avete a cuore la regione comeaveva a cuore questo posto". E così il ...Sono passate solo due settimane dalla morte dell'ex Presidente del Consiglioe le discussioni su quale monumento, parco, aeroporto o strada dedicargli sono state molte. Per intitolare una via però bisogna aspettare: come ha ricordato anche lo stesso sindaco ...'Dedico questa vittoria ache per me è stato un punto di riferimento'. Così il nuovo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel commentare la sua affermazione e quella della coalizione di ...

Nel testamento di Berlusconi le scelte per la continuità nella guida delle aziende Corriere della Sera

La figura di Silvio Berlusconi, in abito blu e l’immancabile cravatta a pois, con un secchiello di vernice bianca e un pennello in mano, sormontata da un cartello che gli intitola la via. Si intitola ...Tra eletti ed elettori che versano solo briciole, le entrate ammontano a tre milioni di euro. A fronte di cento di debiti. Di cui novanta nei confronti del ...