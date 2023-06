Sigarette e marche da bollo si potranno di nuovo pagare con il bancomat | l’Agenzia delle dogane ribalta la decisione del 2022

(Di martedì 27 giugno 2023) Con un provvedimento del 26 giugno,e dei monopoli ha deciso di rendere nuovamente possibile l’acquisto di tabacchi edacon pagamenti elettronici. La precedente disposizione, risalente al 25 ottobree firmata dall’ex direttore delMarcello Minenna, rendeva possibile per gli esercenti il rifiuto dei pagamenti elettronici per l’acquisto di alcuni prodotti specifici come, sigari, bolli e francobolli. Lache riguarda le circa 50mila tabaccherie presenti in Italia sarà accompagnata dalla possibile applicazione della doppia sanzione da 30 euro più il 4% del valore della transazione per gli esercenti che non accettano carta,o altri strumenti ...

