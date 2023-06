Sicurezza stradale | la formazione si farà anche a scuola | cosa è previsto Via libera del governo BOZZA DDL PDF

(Di martedì 27 giugno 2023) Un nuovo disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri propone regole molto più severe per garantire la. L'articolo, lasi. ViadelDDL PDF .

Salvini porta in Consiglio dei ministri un disegno di legge con interventi in materia die delega per la revisione del codice della strada, su cui è previsto l'esame preliminare.

Super multe, autovelox e sospensione patente fino a 30 anni: le nuove regole alla guida Corriere della Sera

Il ddl attacca e depotenzia. La mobilità ciclistica invece di promuoverla per salvare vite. Roma: Un disegno di legge per la sicurezza stradale da una parte inefficace, perché non interviene sulla ...Pronte per essere illustrate al CdM in programma stasera le norme per la sicurezza stradale e la riforma del codice della strada fortemente volute dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Diciotto..