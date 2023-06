Si volti e si chini | l' escort albanese e Berlusconi | l' ultima porcheria sul Fatto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) No, Marco Travaglio proprio non riesce ad accettare l'idea che Silvionon sia più tra noi. E lo dimostra alla perfezione il suoQuotidiano, che ogni giorno prosegue a sfornare pagine e pagine sul Cavaliere, pagine contraddistinte dalla consueta ferocia, dalle solite accuse. Già, Travaglio è orfano die, a modo suo, senza soluzione di continuità prosegue a manifestare tutto il suo dolore per la perdita. E la copia delQuotidiano in edicola oggi, martedì 27 giugno, non fa eccezione. Tra le altre troviamo una lunga articolessa su quella che viene definita "l'eredità del bunga bunga", ovvero "il testamento di B. in Colombia", il tutto per raccontare con i soliti toni diffamatori il lascito del fondatore di Forza Italia all'amico Marco Di Nunzio. Dunque una intera pagina firmata da ...