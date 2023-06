... ma la Q8 resta una delle auto più isolate dai rumori esterni che io abbia mai. Lo stesso ... Consumi:di aver partecipato alla 'Green' senza attenzione per i consumi (in fondo ciascuna ...'Ora, però', dice, 'ho accettato questa nuova sfida:che l'attività di genetica mi manca, ... alla fine gli elettori gli avevano preferito Sergio Caputi, che hal'ateneo fino a pochi ...'Ora, però - dice - ho accettato questa nuova sfida:che l'attività di genetica mi manca, ... alla fine gli elettori gli avevano preferito Sergio Caputi, che hal'ateneo fino a pochi ...

"Sì, lo ammetto: ho guidato per 52 anni senza aver mai preso la patente" Today.it

Nuovo format 'Questo non lo so fare': al timone il ritorno in tv dell’attrice Laura Torrisi, che guiderà gli ospiti attraverso ...TORINO - Era senza patente perché non l’ha mai avuta il 73enne denunciato l’altro giorno dalla polizia locale di San Francesco al Campo, nel Torinese. L’uomo, al volante ...