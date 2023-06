Settimana a ostacoli per Meloni | Mes | Cdm | Santanchè | Russia e Consiglio europeo

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 giugno 2023) Si è aperta unaparticolarmente complessa per la presidente delGiorgia. La premier oggi è rimasta al lavoro negli uffici del gruppo Fdi alla Camera dove ha partecipato aldel partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr) che l'ha confermata presidente. A metà giornata, nell'Auletta dei gruppi di Montecitorio, è intervenuta a un convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. "Questo governo non intende voltarsi dall'altra parte e ignorare il problema ma affrontarlo con coraggio e determinazione", ha detto nel suo discorso, interrotto dalla contestazione messa in atto dal segretario di +Europa Riccardo Magi, che ha mostrato un cartello con la scritta "Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia". Ne è nato un acceso diverbio a distanza, in ...