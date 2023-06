Serie A | L’Italia vieta l’uso del numero 88 per combattere l’antisemitismo

Leggi su justcalcio

El calcio italiano ha vissuto una giornata intensa questo martedì. Lui Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e Ministro dello Sport, Andrea Abodihanno firmato una dichiarazione di intenti per porre fine agli atteggiamenti antisemiti nel mondo del calcio. Insieme al Coordinatore Nazionale per la lotta al, Giuseppe Pecoraro e al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, hanno istituito fino a 13 regole tra cui il divieto di utilizzare il pettorale 88. Per contestualizzare, il88 è usato con intenti antisemiti per riferirsi ad Adolf Hitler, poiché i due 8 sono usati con riferimento alla posizione della lettera H nel dizionario. Da questa parte, 88 si riferisce a HH, iniziali dell'espressione 'Heil Hitler'. Inoltre, il ministro ...