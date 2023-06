Sergio Rico | gli ultimi aggiornamenti | ' Ci riconosce e ci chiama per nome'

"Comunica, ci chiama per nome". Con queste poche parole Alba Silva, compagna di, ha descritto le condizioni del portiere del Paris Saint Germain, che ha subito un incidente a cavallo il 28 maggio scorso e dal quale si sta riprendendo all'ospedale Virgen del ...MOGLIE - Dopo l'incidente successo alla fine di maggio,è ricoverato presso l'Ospedale di Siviglia. Attualmente, il terzo portiere del PSG è ancora in terapia intensiva, ma ...Finalmente, negli ultimi giorni, è subentrato un po' di o ttimismo per le condizioni di, portiere del PSG vittima di una caduta da cavallo che lo aveva portato al coma. L'estremo difensore si è risvegliato e ora buone notizie arrivano anche dalla moglie Alba Silva: '...

Sergio Rico, la moglie: “Ci chiama per nome. C’è fiducia” ItaSportPress

La compagna del portiere del Paris Saint Germain: "Spero che presto lo sposteranno in reparto" "Comunica, ci chiama per nome". Con queste poche parole Alba Silva, compagna di Sergio Rico, ha descritto ...Filtra quindi cauto ottimismo, anche se i medici continuano a tenere l’uomo sotto osservazione in terapia intensiva Ci fidiamo di loro” ha dichiarato la compagna di Sergio Rico. Migliorano le condizio ...