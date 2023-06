Sergio Rico continua a migliorare | la moglie | “Ci chiama per nome”

Finalmente, negli ultimi giorni, è subentrato un po' di o ttimismo per le condizioni di, portiere del PSG vittima di una caduta da cavallo che lo aveva portato al coma. L'estremo difensore si è risvegliato e ora buone notizie arrivano anche dalla moglie Alba Silva: '...Ci sono buone notizie per, portiere del Paris Saint - Germain , vittima di una caduta da cavallo lo scordo 28 maggio che lo aveva portato al ricovero in ospedale e al coma . Sulle sue condizioni c'era grande ...Le condizioni distanno lentamente migliorando. Alba Silva , la moglie del portiere del Psg () ha annunciato chesarebbe già in grado di tornare a comunicare: " Ci chiama già per nome e tutto ...

Sergio Rico, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni: "Ci chiama per nome" Tuttosport

