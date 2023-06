Serena Bortone torna su Rai 3 al posto di Gramellini Condurrà Le Parole

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 giugno 2023)La prima notizia è che Oggi è un Altro Giorno chiuderà i battenti, come si rumoreggia da settimane. Dopo tre stagioni,sta per dire addio alla fascia post prandiale di Rai1 ma non rimarrà con le mani in mano.tornerà a Rai3, rete che l’ha lanciata con la conduzione di Agorà. Per lei una collocazione impegnativa e di tutto rispetto: prenderà ildi Massimonell’access prime time del sabato alla guida de Le. In più raddoppierà alla domenica sostituendo la prima parte di Che Tempo Che Fa e precedendo Report. Latermina dopo 3 anni un’avventura che all’inizio sapeva di grande scommessa. Dalla politica del mattino di Rai3 all’intrattenimento del primo pomeriggio di Rai1 ...