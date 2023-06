Selvaggia Lucarelli commenta Temptation Island e scrive a Maria

Leggi su biccy

(Di martedì 27 giugno 2023) Sarà stato l’anno di pausa, ma ieri – ancora più del passato – il ritorno diè stato vissuto come un vero evento (su Twitter l’hashtag ha superato abbondantemente i 100.000 tweet). E a guardare le corna estive c’era anche. La giornalista hato in modo ironico il programma attraverso una serie di storie Instagram.si è anche rivolta aDe Filippi, stupita per la presenza di coppie provenienti dall’Italia del nord. “Il giorno più bello dell’anno è arrivato. Ma cosa sono tutte queste coppie del nord Italia?mi hai proprio spiazzato. E poi mio figlio che mi chiama durante, ma come si permette? Federico comunque sembra uno di quelli che ...