«Sei un incapace» | maestra umilia bimbo delle elementari | indagata per maltrattamenti

(Di martedì 27 giugno 2023) Avrebbe dovuto essere per lui una guida, accompagnarlo nel proprio percorso di crescita ma le cose erano ben diverse. Al centro della vicenda unadi matematica che non risparmiava le offese e lezioni verso un suo piccolo alunno della quarta elementare. Parole offensive, “Somaro, asino, testa vuota. Hai 10 anni, ma sono più bravi i bambini della prima” quelle che la donna rivolgeva al bambino e per le quali adesso dovrà rispondere il tribunale, davanti al giudice. Laè orapersu minore. ‘Sei come l’ebola. Ucciditi, non mancherai a nessuno’: 14enne perseguitata dall’intera classe, 15 studenti indagati Le continuezioni dellanei confronti del bambino I fatti si sono verificati a Terracina, una cittadina del ...

Soprattutto quando l'alunno veniva interrogato alla lavagna: "un". Ora spetta all'insegnante difendersi nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Contro ha la denuncia della sua ...... e non prevista seun uomo senza una moglie o una donna senza un marito, ma non se ne discute ... Mi dispiace molto vivere in un'epocadi considerare il dubbio in modo diverso da un gesto d'...... c'è solo chi rigira la frittata, dicendo chetu ad aver capito male. Mi pare si chiamino fact checker , anche se a me paiono più che altro paraculo, gentedi capire il dramma di un ...

"Sei un asino, un incapace": professoressa di matematica indagata per maltrattamenti

