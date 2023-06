Sei Sorelle come va a finire per Celia e Petra

(Di martedì 27 giugno 2023) Seiva aper? Le anticipazioni spagnole di Seici rivelano che verranno tempi molto duri per. Le due ragazze si troveranno nei guai. Scopriamo insieme cosa accade nelle puntate di Soap, in arrivo su Tvserial.it.

Le Anticipazioni dici rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 28 giugno 2023 , alle ore 16.05 , Elisa sarà sconvolta dall'aver scoperto di essere figlia di Don Ricardo . La ragazza diventerà ancora più ...Successivo Fiction & Soap Terra Amara anticipazioni mercoledì 28 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 27 Giugno 2023anticipazioni mercoledì 28 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 27 Giugno 2023 Un ...Torna l'appuntamento con, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole , la ...

Sei Sorelle Anticipazioni 28 giugno 2023: Le Silva pugnalate alle spalle. Elisa le ha denunciate! ComingSoon.it

Come va a finire per Celia e Petra Tutti i dettagli sulla relazione tra le due protagoniste della soap opera spagnola in onda su Rai1.Sei Sorelle, Celia bacia Petra. Nella messa in onda di martedì 27 giugno 2023, di Sei Sorelle, il pubblico di Rai 1 vedrà gli occhi puntati anche su Petra Sei Sorelle, anticipazioni 27 giugno. Nella p ...