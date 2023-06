Se ne va improvvisamente ‘Davidone’ | il 33enne amico di tutti lascia un vuoto incolmabile in Valle Vitulanese

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna tragedia difficile da spiegare. Cheunprofondo. E che fa cadere nel dolore un’intera comunità. Cautano è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Davide Caporaso, 33 anni, “Davidone”, come lo chiamavano gli amici, trovato esanime nel suo letto dal padre. Una tragedia spiegabile solo con un improvviso malore occorso mentre il ragazzo dormiva e riconducibile a cause naturali, probabilmente un infarto. È morto, nella serata di ieri, dopo una giornata trascorsa serenamente, con la propria famiglia, giocando col nipotino. Nessun segnale. Nessuna avvisaglia che potesse far presagire una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità della. L’immediato intervento del personale sanitario del 118 che si è precipitato con un’ambulanza e un’automedica purtroppo è stato vano ...