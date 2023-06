“Se le dico di pitturare con la lingua lo fa” | “Bast*rdo | schifoso” | ecco cos’è accaduto durante la prima puntata di Temptation Island 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) È andata in onda ieri 26 giugno ladi. Il docu-reality di Canale 5 è tornato dopo un anno di pausa, con la voce di Filippo Bisciglia che ha fatto da “narratore”. Ritorno con il botto: 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Protagoniste, come al solito, giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. A farle cadere in “tentazione”, ci provano ragazze e ragazzi single. Tra le coppie che già stanno facendo parlare di sé, ci sono sicuramente Ale e Federico, fidanzati da 3 anni, che hanno deciso di partecipare al programma per capire in che direzione potrebbe andare la storia d’amore. Non mancano i problemi, evidenti fin dall’inizio nella loro avventura su Canale 5: “Siamo persone ...