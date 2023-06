Se le chiedo di leccare | Ale e Federico | scandalo a Mediaset alla prima puntata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) "Se lediil prato, lei lo fa". Si scalda subito la situazione a Temptation Island, il piccante reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. A parlare è, fidanzato di Ale. Sono una delle sette coppie in crisi che proveranno a ritrovarsi sull'isola, e le parole del ragazzo, programmatore di Trieste, hanno già agitato le acque. "Siamo persone molto diverse - ha spiegato il 31enne riguardofidanzata, con cui ha una relazione da 3 anni -. Quando usciamo siamo in carenza di argomenti, abbiamo interessi diversi. Ha 30 anni, è una donna, vorrebbe sposarsi, non la biasimo ma non è quello che voglio. Ci siamo quasi abituati ad avere un'intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei ...