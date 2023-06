Se anche il Molise prende a sberle la sinistra ed il «Patto della Limonata»

(Di martedì 27 giugno 2023) L’avevano chiamato il «» per raccontare un evento storico. Il famoso accordo siglato in un bar con Roberto Gravina, il candidatofinalmente unita e compatta pronta a sfidare il centrodestra nelle elezioni regionali in. Ladi Nicola Fratoianni, lo spritz di Giuseppe Conte, l’acqua tonica di Elly Schlein facevano già tristezza solo a vedere le foto eppure c’era chi sperava di trasformala nell’immagine simbolo dell’inizioriscossa. Invece se il conto del tavolino è stato roba da poco (diciamo sui 15 euro), la sberla che i molisani hanno rifilato allaè molto ma molto fragorosa. 36% è un risultato deludente, soprattutto se si pensa che piùmetà degli ...

Il centrodestra si conferma alla guida del Molise. A spoglio ultimato, Francesco Roberti è il nuovo presidente della Regione grazie al 62,4% delle preferenze; Roberto Gravina (Pd e M5s) ottiene il ...