Scuola | Valditara sulla prof colpita dai pallini | Rivedere il voto agli studenti

Leggi Anche: 'Ci sarà ripensamento sul voto di condotta' La preside: 'Rivalutazione' 'Ha parlato il ministro - ha detto Isabella Sgarbi, la dirigente dell'istituto coinvolto nel caso, il 'Viola ...Il ministro dell'Istruzione Giuseppechiede di rivedere le decisioni prese dallasugli studenti di Rovigo che hanno sparato pallini di plastica contro una insegnante e sono stati promossi con il 9 in condotta. "Visti gli ...Secondo, senza laal centro dello sviluppo, non c'è futuro per la società. Per, la docenza è il 'lavoro più bello del mondo' in quanto fornisce un futuro ai giovani. Questa ...

“Staremo al fianco degli insegnanti aggrediti ”. Lo sostiene Giuseppe Valditara. Una scuola dove bulli e violenti non verranno sospesi ma andranno a svolgere attività di solidarietà e dove il voto in ...Rivedere le decisioni prese dalla scuola sugli studenti di Rovigo che hanno sparato pallini di plastica contro un'insegnante. E' quanto richiede il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul caso ...