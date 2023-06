Scuola | Valditara | Riconsegnare dignità al personale | subito aumento stipendi' '

(Di martedì 27 giugno 2023) "Restituirea tutti i lavoratori della, è un passaggio fondamentale per la nostra società. Senza rimettere al centro dello sviluppo la, noi non abbiamo futuro. Dobbiamo essere ...

...la non corretta applicazione del DPR 122/2009 e del regolamento di istituto - ha detto- ... dirigenti scolastici e lavoratori della. Ridare dignità e riportare il rispetto nelle nostre ..."Dobbiamo voltare pagina - ha proseguito- rispetto a un passato in cui laveniva considerata come qualcosa di non centrale nel dibattito politico e culturale. Noi dobbiamo ...Leggi Anche: 'Ci sarà ripensamento sul voto di condotta' La preside: 'Rivalutazione' 'Ha parlato il ministro - ha detto Isabella Sgarbi, la dirigente dell'istituto coinvolto nel caso, il 'Viola ...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - 'Restituire dignità a tutti i lavoratori della scuola, è un passaggio fondamentale per la nostra società. Senza ...ROVIGO - Spari in classe alla prof e promozione con il 9 in condotta: tutto da rivedere, anche se i due studenti coinvolti nella vicenda dell'Istituto Viola Marchesini di Rovigo ...