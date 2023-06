Scuola | Valditara | «Bulli? No alle sospensioni | devono fare attività solidali E il voto di condotta deve avere più valore»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) Giuseppeannuncia che nelle prossime settimane, a seguito di un confronto più ampio, sarà definito un pacchetto di misure per le scuole. Tra questi il ministro dell’istruzione sta valutando l’idea di sostituire ledapreviste per ragazzi violenti econdi solidarietà. Se uno studente si comporta da bullo, «ha bisogno di piùe non meno», sostienein un’intervista a La Stampa. «Non nutro simpatia per le, tenere un ragazzo a casa per alcuni giorni significa fargli del male. Quindi bisognal’opposto, dargli piùcoinvolgendolo in percorsi di recupero condi solidarietà ovvero con un ...