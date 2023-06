Scuola | Valditara annuncia | “Bulli ai lavori socialmente utili Maggiore valore al voto di condotta”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato una revisione deldinelle scuole secondarie italiane, parte di un impegno più ampio per affrontare la questione delsmo. La decisione del ministro segue quanto accaduto nelladi Rovigo, dove studenti, che hanno aggredito un’insegnante, sono stati promossi a fine anno con voti dialti. “Voglio accelerare un processo che mi sembra necessario”, ha dichiaratoa La Stampa, riferendosi alla necessità di riformare come il comportamento degli studenti viene valutato e gestito nelle scuole. “In ogni caso, a prescindere da questo episodio, voglio accelerare un processo che mi sembra necessario. Già all’inizio del mio mandato avevo costituito ...

...l' avvocatura dello Stato che difenderà legalmente i docenti dagli episodi di violenza a: "ci penserà lo Stato e nei casi gravi si costituirà parte civile chiedendo i danni" spiega...I suoi avvocati aggiungono: 'Da quello che ci risulta, il ministrosta cercando di capire ... Questa è una pagina nera per la, un nuovo atto di bullismo nei confronti della ...Il capo del dicastero dell'Istruzione: "La condotta peserà di più, ora nuove misure. Lo Stato darà sostegno legale ai docenti e nei casi più gravi sarà parte ...

In questi giorni sta tenendo banco la vicenda relativa alla prof colpita dai pallini provenienti da una pistola ad aria compressa lo scorso ottobre, in un istituto di Rovigo. Il motivo Come ormai è n ...Scuola, per gli studenti bulli meglio i lavori socialmente utili alle sospensioni. Lo sostiene il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: «Ho inviato gli ...