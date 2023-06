Scomparsa della piccola Kata | test del dna agli occupanti dell' ex hotel a Firenze

Leggi anche Bimbaa Firenze, dalle indagini nuovi dettagli su 10 giugno Bimbaa Firenze, al vaglio investigatori immagini telecamerecittà Bimbaa Firenze, racket ...Non ho la minima idea del motivo per il quale le autorità spagnole non mi abbiano neanche avvertito, visto che solo dopo una settimana ho scopertodi Gianmarco. Ma non voglio ...... la pm Christine von Borries e i carabinieri hanno continuato ad ascoltare altri occupanti dell'ex albergo, come persone informate sui fatti, per riuscire a sciogliere il misterodi ...

Scomparsa Kata e le priorità della procura di Firenze: indagare il defunto Berlusconi 'grazie' al gelataio Baiardo Il Riformista

Usato lo spazzolino da denti della piccola Kata per il profilo genetico che adesso può essere comparato con quello prelevato ai 132 ex abitanti dell'Astor ...Gli investigatori che stanno indagando sulla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni svanita nel nulla a Firenze lo scorso 10 giugno, hanno deciso di prelevare il Dna a tutti gli occupanti dell’ex ...