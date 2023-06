Scienziati rivelano l' incredibile motivo dell' estinzione del Megalodon | Era troppo affamato e aggressivo - ma c' è un' altra colpa?

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Uno studio'UCLA ha scoperto che gli squaliti preistorici, una specie estinta di squalo macchiato che visse circa 23-3,6 milioni di anni fa, potrebbero essere scomparsi a causaa loro temperatura interna e dei predatori circostanti. Questi predatori erano a sangue caldo e potrebbero non aver potuto competere con grandi predatori come lo squalo bianco per catturare le prede. La scoperta potrebbe fornire informazioni sulla sopravvivenza degli squali che ancora popolano i nostri oceani e sulle vulnerabilità dei grandi predatori marini negli ecosistemi oceanici moderni che subiscono gli effetti del cambiamento climatico. Di cosa parliamo in questo articolo... Gli squaliti sono scomparsi a causaa loro temperatura interna e dei predatori circostanti Lo studio ...