Sci alpinismo | a Cortina d’Ampezzo le finali di Coppa del Mondo 2023 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Sarà l’Italia, e nello specifico, ad ospitare ledi delladeldi sci. Dal 6 al 10 aprile delsaranno quattro le giornate che saranno dedicate, rispettivamente, a Vertical, Individual, Sprint e Mixed Relay. Quello che andrà in scena nella conca ampezzana sarà l’ultimo atto del circuito che prevede complessivamente sette appuntamenti tra Italia, Austria, Svizzera, Francia, Spagna e Andorra. “Dopo l’esperienza dellaItalia 2022 e dei Campionati italiani, Fondazionesi cimenta con un’altra sfida legata allo sci, disciplina in continua crescita e che farà il proprio ingresso nel ...

Per la Coppa del Mondo del 2023-2024 di sci alpinismo, il calendario completo ora è ufficiale. In quanto questo è stato ufficialmente stilato da parte della Federazione Internazionale Scialpinismo (IS