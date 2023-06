Schlein | altro giro | altra disfatta

(Di martedì 27 giugno 2023) Se va da sola perde. Se si allea con i Cinque Stelle, perde uguale. Ellyè il prototipo del leader perdente: ampia rassegna stampa, ma pochi elettori. Ieri,disastro: il centrodestra ha vinto a mani basse pure le elezioni regionali del Molise, nonostante la segretaria del Pd e il suo compare Giuseppe Conte, si fossero impegnati e non poco nel tentativo di vincere almeno una tornata elettorale. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-Np-1-7.mp4 L’annuncio delladei giorni scorsi di voler incendiare l’estate italiana con una lotta senza quartiere al governo di Giorgia Meloni, in tandem con la Cgil, non ha scaldato neppure i suoi. La sinistra ha le polveri bagnate e gli italiani se ne sono accorti non da oggi. Quello che non si capisce, detto che ...

Vale la pena di ricordare a Ellyche la questione dell'autonomia era già al centro dell'... Unleader di primo piano del Pci, Renato Zangheri, nel corso di un dibattito parlamentare sulle ...Per unanno è fondamentale tenere in vita il cosiddetto Terzo polo con Carlo Calenda, perché ...largo' fortemente ideologico come quello che si sta creando a sinistra e che vede Ellye ...... è da anni che il Pd, soprattutto sotto la guida di Nicola Zingaretti prima e di Ellyadesso, dà l'impressione di cercare un futuro solo inseguendo i Cinque Stelle, anche a costo di smarrire ...

Altro che l'armocromista, alla Schlein servono ripetizioni di italiano e ... ilGiornale.it

Il massimo di unità fisica che il centrosinistra allargato ha potuto mostrare è stato pochi giorni prima del voto in un bar di Campobasso.Lo scrittore è stato portato in tribunale da Meloni. Paola Belloni presente in segno di solidarietà Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il ...