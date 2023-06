(Di martedì 27 giugno 2023) La sconfitta in Molise produce le solite scuse e la solita burbanza. Ma nel 2024, oltre che per la Europee, si vota in cinque regioni (fra cui Piemonte e Sardegna), in tremila comuni (fra cui Firenze e Bari). Il rischio di restare ai margini di tutto

Schlein, allarme! E se l'anno prossimo arriva l'election day (di A ... L'HuffPost

La sconfitta in Molise produce le solite scuse e la solita burbanza. Ma nel 2024, oltre che per la Europee, si vota in cinque regioni (fra cui Piemonte e ...Nonostante il test del Molise avesse un relativo valore statistico, sul piano politico non era così: esso metteva infatti in evidenza due “prime volte” ...