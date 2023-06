Scherma | Giochi Europei 2023 oggi | orari martedì 27 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 27 giugno 2023) Ultima giornata di gare individuali per laaiin corso di svolgimento a Cracovia. Finora l’Italia è rimasta senza medaglie, anche se va detto che è una squadra azzurra rimaneggiata e con tantissimi atleti che scenderanno in pedana solo per le prove a squadre. LA DIRETTA LIVE DELLAAIDALLE 9.00 Nella spada maschile quest’ci sarà il solo Valerio Cuomo. L’obiettivo è quello di provare a stupire e di cercare di conquistare la prima medaglia azzurra di questa spedizione. Nella sciabola femminile, invece, azzurre al gran completo. Saranno presenti Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro, con quest’ultima che ha sostituito l’infortunata Michela Battiston. L’obiettivo è ...

... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Programma lunedì 26 giugnoEuropei Cracovia 2023 9.00 ... FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI 9.00Spada femminile individuale - Fase a ...Ottima partenza per l'Italia del pentathlon moderno aiEuropei 2023 di Cracovia . Sono iniziate questa mattina in Polonia le qualifiche femminili e ...di dieci punti nella prova di. Nel ...L'Italia dellacomincia senza podi l'avventura aiEuropei multi disciplina di Cracovia 2023 nelle gare che hanno aperto la kermesse in Polonia, vale a dire la sciabola maschile e il fioretto femminile,...

Scherma, Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata per la scherma dei Giochi Europei 2023, in scena a Cracovia, Polonia. Nel terzo giorno d ...Ultima giornata di gare individuali per la scherma ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia. Finora l'Italia è rimasta senza medaglie, anche se va detto che è una squadra azzurra rima ...