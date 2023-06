Scherma | Giochi Europei 2023 | Eloisa Passaro è bronzo nella sciabola | oro per l’ucraina Kharlan

(Di martedì 27 giugno 2023) All’ultimo evento individuale nel programma dellaai, è arrivata la prima medaglia per l’Italia. A portarla in dote, sulla pedana di Cracovia, è stata, in grado di afferrare un’importante medaglia dinel torneo dellafemminile. Un cammino eccezionale quello dell’azzurra, costretta a capitolare solo in semifinale per mano delOlga, che andrà poi a vincere la medaglia d’oro. La 25enne venete ha provato a tenere testa all’avversaria, che ha poi però allungato nel finale fino al 15-12 che ha chiuso l’assalto. Prima della semifinale,si era liberata della belga Jolien Corteyn col punteggio di 15-9, per poi dominare in lungo ...

Prima medaglia per la scherma azzurra ai Giochi Europei di Cracovia: Eloisa Passaro ha vinto il bronzo nella prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l'infortunio della compagna Michela Battiston,

All'ultimo evento individuale nel programma della scherma ai Giochi Europei 2023, è arrivata la prima medaglia per l'Italia. A portarla in dote, sulla pedana di Cracovia, è stata Eloisa Passaro, in gr