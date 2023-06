Scende dall’auto per farla ripartire | 41enne travolta e uccisa | era sposata da una settimana

Leggi su tpi

(Di martedì 27 giugno 2023)mentre cercava di farl’auto. Così ha perso la vita una donna di 41 anni, coinvolta in un incidente lo scorso sabato 24 giugno sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. La, residente a Sarno, erada appena una. Ancora da chiarire la dinamica. L’auto, una Fiat Punto, si era fermata a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda in direzione Salerno. Lei era scesa, forse per spingerla, mentre il marito tentava di. È stata colpita da un’altra Fiat, una Grande Punto, guidata da un 25enne di Solofra (Avellino). La donna è morta sul colpo, mentre il 25enne e il marito sono rimasti feriti in maniera lieve. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto, per ...