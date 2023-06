(Di martedì 27 giugno 2023) Gianlucapotrebbe essere diindopo la pessima prima stagione in Premier League con la maglia del West Ham. L'attaccante è nel mirino di, con i giallorossi che sono già stati a Londra a chiedere ufficialmente informazioni sull'ex numero 9 del Sassuolo: la risposta è stata una parziale apertura da parte del club londinese, anche se la formula va costruita perché il West Ham vorrebbe essere sicuro di poter rientrare del forte investimento della scorsa estate. Sulle tracce dic'è anche il.Perso Marcus Thuram, i dirigenti rossoneri continuano ad avere la necessità di affiancare a Giroud un'altra prima punta: anche in questo caso la formula, però, è quella del prestito con diritto oppure con un obbligo che possa scattare a ...

... Aouar e Ndicka , e stanno per chiudere con il Leeds sia per ildi Llorente che per l'... MERCATO ROMA, PER L'ATTACCO SPUNTANO Iheanacho E DAKA Vista la trattativa molto a rilento per, ...... tutti i nomi: Dopo l'acquisto di Aouar, N'Dicka e la conferma deldi Llorente , Pinto ... Perla situazione è ancora in stallo a causa del West Ham che non sembra voler accettare la ...Identikit che risponde perfettamente al nome di Gianluca, ex Genoa e attualmente in forza al West Ham. Il classe 1999 vedrebbe di buon grado unin Italia per rilanciarsi dopo una ...

Scamacca di ritorno in Italia: Milan e Roma nel destino Panorama

Scamacca, inoltre, ha confermato di preferire il ritorno a casa rispetto a tutte le altre opzioni anche nei giorni scorsi. In secondo piano c’è Alvaro Morata. Non bisogna perderlo di vista perché sia ...Scamacca tra l’altro ha confermato anche negli ultimi giorni di privilegiare il ritorno a casa rispetto a tutte le altre possibilità. Sullo sfondo rimane Alvaro Morata. Non va perso di vista, perché ...