Saviano a processo | che cosa e' successo con Giorgia Meloni

(Di martedì 27 giugno 2023) Si celebra a Roma unche vede Roberto, accusato di diffamazione da. La presidente del Consiglio nel 2020, quando era solo una parlamentare, denuncio' lo scrittore per ...

Si celebra a Roma unche vede Roberto, accusato di diffamazione da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio nel 2020, quando era solo una parlamentare, denuncio' lo scrittore per un suo intervento alla ..., la mossa politica della compagna di Elly Schlein La compagna di Schlein ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica . Sarà in tribunale per sostenere Robertoche deve ...Oggi 27 giugno, è il giorno dei testimoni nelper diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro Roberto. E a fianco dello scrittore, a sorpresa, si presenterà nell'aula 14 del Tribunale di Roma alle 14,30 Paola Belloni , la ...

Definì Giorgia Meloni "bastarda". Saviano in tribunale a Roma all’udienza del processo per diffamazione Repubblica Roma

Un cordone di amici e sostenitori, tra cui Michela Murgia, Corrado Formigli, Vittorio Di Trapani, Paola Belloni, a piazzale Clodio insieme allo scrittore ...Si celebra a Roma un processo che vede Roberto Saviano, accusato di diffamazione da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio nel 2020, quando ...