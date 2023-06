Atteso illibera in Cdm Si attende illiberà alla nomina, che sarà discussa nel Consiglio dei ministri delle 18, con all'ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ...Si attende illiberà alla nomina che sarà discussa nel Consiglio dei ministri delle 18, con all'ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori ...Visto però il buon rapporto tra Microsoft e AMD (anche perdel chip di Xbox Series X - S) non è così strano vedere una collaborazione di questo livello anche per uno dei videogiochi più attesi ...

Roma, via ai lavori per la stazione Venezia: sarà la prima metro a ... ingenio-web.it

Sara, al via alle riprese della nuova serie tv Netflix dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Protagoniste Teresa Saponangelo e Claudia Gerini.C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana ...