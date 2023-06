Santanchè in Senato ma alla sinistra non basta E Meloni la difende

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) Una leonessa ferita, ma non certo doma. Convinta di non aver commesso alcun illecito. E di meritare fiducia e rispetto. Danielasta vivendo giornate complicate dopo che Report, la trasmissione Rai, ha mandato in onda un'inchiesta secondo la quale vi sarebbe stata una gestione delle sue aziende non del tutto trasparente. Una direzione portata avanti con alcune presunte ombre che, da, sono state enfatizzate ad arte. Così, dall'opposizione si è alzata con forza la richiesta che l'esponente di Fratelli dItalia si presentasse in Parlamento per chiarire la propria posizione. Questo pomeriggio la conferenza dei capigruppo delha stabilito che il Ministro per il Turismo sarà in Aula, a Palazzo Madama, il prossimo mercoledì 5 luglio alle 15. "Ringrazio la Ministraper la sua ...