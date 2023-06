Santanchè in Aula il 5 luglio | Un atto di rispetto verso il Parlamento | dice Ciriani

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 giugno 2023) "Ringrazio la ministra perché ha fundi sensibilità e dinei confronti dela cui non era tenuta dal punto di vista regolamentare e politico", ha detto il ministro per i rapporti con il, Luca, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama che ha deciso che mercoledì 5alle ore 15 la ministra per il Turismo, Daniela Santanché, riferirà inal Senato sulle indiscrezione giornalistiche uscite in questi giorni sulle sue società. Sarà un'informativa e non un question time,il ministro, perché "sarebbe stato impossibile per lei potersi difendere e argomentare in maniera congrua per portare le sue ragioni, a differenza di un question time ...