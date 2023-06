Santanché in Aula al Senato mercoledì 5 luglio

La ministra per il Turismo Daniela Santanchè riferirà inal Senato mercoledì 5 luglio alle ore 15 per dare chiarimenti sulle sue imprese, dopo l'inchiesta giornalistica di Report. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La ...Leggi Anche Daniela Santanchè: 'Da Report falsità per screditarmi' - Molinari (Lega): 'Aspettiamo che spieghi in' No al Question Time Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani , ...AGI/Vista - "L'idea di venire ina riferire è anche un modo per chiudere il prima possibile la questione legata al Ministro Santanchè", le parole di Massimiliano Romeo, Lega.

Santanchè in Aula al Senato mercoledì 5 luglio Agenzia ANSA