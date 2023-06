Santanché | Bonelli Verdi-Sinistra insiste | “Necessaria mozione di sfiducia individuale Le dimissioni sarebbero un atto di igiene politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) “Santanchè ha accumulato debiti, non ha pagato i lavoratori, deve dare due milioni di euro al fisco e chi deve decidere su questo sarà il suo compagno di banco al Consiglio dei ministri, il ministro Giancarlo Giorgetti. La domanda che faccio alla Meloni è: come ha fa nominare una ministra che accumula debiti in questa misura, utilizza i soldi dello Stato in questa maniera. L’unica via, comedi, sono le sue”. A rivendicarlo il co-portavoce di Europa Verde, Angelo, a margine della manifestazione di Alleanza“Su gli stipendi, giù le emissioni” in piazza del Pantheon a Roma. Mentre si attendono le conclusioni delle indagini la ministra dovrebbe riferire in Aula, ma non è detto che lo faccia in ...