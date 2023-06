Sanremo 2024 | Amadeus fa doppietta | Orietta Berti e Alessia Marcuzzi nel cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 giugno 2023) Sarà l’ultimo ballo per, motivo per cuidovrà cercare di ottenere gli stessi risultati dell’ultima fortunatissima edizione. Non sarà un compito facile visto che ci sarebbe il rischio di boicottaggio dei telespettatori dopo i fatti avvenuti in Rai, ma il conduttore prosegue per la sua strada. In queste ore spuntano due nuovi nomi accostati al Festival. Uno per quanto riguarda i big in gare e l’altro per quanto riguarda il ruolo di co-conduttrice.tra i big in gara? Nelle ultime ore, l’attenzione dei media si è focalizzata su. La nota cantante, non a caso, ha lasciato il posto di opinionista del GF Vip per dedicarsi ad un nuovo progetto musicale, il che ha spinto gli esperti ...