Sanità Campania | De Luca | «Servono misure di guerra per tenere aperti i pronto soccorso | c' è il rischio chiusura»

... avverte Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento malattie Rare Regione, intervenuto agli stati generali della Malattie rare promossi a Napoli da Motore. Attualmente ......regione del Paese è stata questa volta Crea - Centro per la Ricerca Economica Applicata in... Quelle del Sud (Sicilia, Puglia, Sardegna,, Basilicata e Calabria) sono invece bocciate, con ...27/06/2023 - 08:54 La Legge, in, sembra essere opinabile da parte di alcuni dirigenti pubblici, in particolar modo quando si parla di. Il 24 febbraio è stata pubblicata una norma attraverso il Decreto Milleproroghe ...

Cisl Fp Campania: “Diciamo no all'autonomia differenziata” Quotidiano Sanità