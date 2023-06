(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) –Electronics ha annunciato la partenza del programma Self-Repair in, in particolare in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Questa iniziativa fa seguito al recente lancio del programma in Corea del Sud. Da oggi un numero sempre maggiore di utenti Galaxy potrà accedere agli strumenti necessari perre autonomamente i propri dispositivi. Nel programma sono incluse lezioni dei prodotti smartphone premium serie Galaxy S20, S21 e S22 e dei modelli di PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. "è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile", ha dichiarato TM ...

... il best - buy da non perdere Quando si tratta di prestazioni e caratteristiche di fascia alta, ilGalaxy A34 5G safare colpo. Con il suo display AMOLED da 6,6 pollici , potrete ...Nonostanteoffra parti e manuali per altri dispositivi tramite iFixit, per la riparazione ... Nonostante le recensione sul web abbiano elogiato il Pixel Fold, è troppo presto per prevedere...... è presente per default su tutti gli smartphoneGalaxy , e presto sarà disponibile anche su ... Queste novità in Bing Chat sono un ulteriore esempio diMicrosoft stia cercando di innovare e ...

Samsung come Apple, ecco il ripara da te in Europa Adnkronos

Nel programma sono incluse le riparazioni dei prodotti smartphone premium serie Galaxy S20, S21 e S22 e dei modelli di PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro