Sampdoria | ufficiale | Pirlo è il nuovo allenatore Arriva anche Legrottaglie

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Lariparte da Andrea. Dopo la retrocessione in Serie B e il cambio societario, il club blucerchiato ha annunciato di aver affidato la prima squadra al campione del mondo, reduce dall’esperienza al Fatih Karagümrük e fresco di firma fino al 30 giugno 2025. “Nel contempo – si legge nella nota– la società informa di aver affidato a Nicolail ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting. La conferenza di presentazione ai media deltecnicoe delhead of performancesi terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 16.00 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova (1° piano, Padiglione Blu Jean Nouvel) dell’Ocean ...