Sampdoria | sale Pirlo | ha visto Radrizzani | adesso è lui il favorito

Commenta per primo Il rifiuto di Fabio Grosso ieri sera è arrivato all'improvviso, ma in seno allala sensazione che qualcosa potesse andare storto era già circolata. Per questo motivo il club blucerchiato si era già cautelato con un'alternativa. Ieri mattina infatti Andrea Radrizzani ...L'ex tecnico del Frosinone non è convinto della proposta doriana e restituisce l'assist del Mondiale 2006 al regista azzurro che ieri ha incontrato ...... la sua astuzia quasi diabolica, è una ferita nell'orgoglio che brucia come cosparsa di. Così ... Verrà ricordato come la peggior sciagura in 77 anni di storia della. Bel lascito, ...

Panchina Sampdoria: Grosso esce, Pirlo sale Il Secolo XIX

Il rifiuto di Fabio Grosso ieri sera è arrivato all'improvviso, ma in seno alla Sampdoria la sensazione che qualcosa potesse andare storto era già circolata. Per questo motivo il club blucerchiato si ...L’ex tecnico del Frosinone non è convinto della proposta doriana e restituisce l’assist del Mondiale 2006 al regista azzurro che ieri ha incontrato ...