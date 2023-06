Sampdoria | Pirlo sarà il nuovo allenatore | i dettagli

Laha fatto la sua scelta. Dopo la mancata intesa con l'ex Frosinone Fabio Grosso , la società blucerchiata ha trovato l'accordo con l'ex Juve Andrea. Il giovane tecnico torna così in ...Ladopo aver incassato il no di Grosso ha virato con forza su Andreae ha convinto l'ex Juve a tornare in Italia Ladopo aver incassato il no di Grosso ha virato con forza su Andreae ha convinto l'ex Juve a tornare in Italia. Secondo quanto ...Lariparte da Andrea. Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso nella giornata di lunedì, i blucerchiati hanno raggiunto un accordo biennale, con opzione per un ulteriore anno , con l'ex ...

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria: firme in corso GianlucaDiMarzio.com

La carriera di Andrea Pirlo da allenatore ricomincerà dal Marassi. L’ex calciatore della Juventus e ora allenatore sarà il nuovo tecnico della Sampdoria, dopo che i doriani non sono riusciti a trovare ...Genova – Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria. Sfumato ieri il possibile ingaggio di Fabio Grosso, l'ex allenatore della Juventus ha superato i concorrenti per la panchina ...