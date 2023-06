Sampdoria | Pirlo sarà il nuovo allenatore | i dettagli | Primapagina

(Di martedì 27 giugno 2023) 2023-06-27 10:24:00 Arrivano conferme: Dopo una notte di riflessione, laha deciso: Andreail. L’ex Juventus ha superato Farioli all’ultima curva, la società sta definendo in questi minuti gli ultimicon l’entourage. Perè pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo, come riporta Sky Sport. IL RITORNO IN ITALIA – L’ex centrocampista torna in Italia dopo l’ultima esperienza in Turchia sulla panchina del Fatih Karagümrük, che ha lasciato poco prima della fine del campionato. Quella sulla panchina dellala terza esperienza dida, nello staff cianche Roberto ...

La carriera di Andrea Pirlo da allenatore ricomincerà dal Marassi. L'ex calciatore della Juventus e ora allenatore sarà il nuovo tecnico della Sampdoria, dopo che i doriani non sono riusciti a trovare ...Decisivo l'incontro di ieri con Radrizzani. Pirlo firmerà un biennale con opzione per il terzo anno