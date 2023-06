Sampdoria | Pirlo è il nuovo allenatore dei blucerchiati Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 giugno 2023) Come scrive Sky Sport, Andreaè ildella, lo ha scelto direttamente il presidente Radrizzani. Una volta scartato il nome di Farioli e sfumato quello di Fabio Grosso, la società blucerchiata ha virato su un altro campione del mondo: “Sfumato l’arrivo di Fabio Grosso, lasi affida a un altro campionato del mondo, la proprietà blucerchiata ha fatto ricadere la scelta su Andrea, che sarà quindi iltecnico del liguri. L’accordo è stato raggiunto su base biennale, con opzione per il terzo anno“. La conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio: “Firme in corso in questo momento. Scelta convinta di Andrea Radrizzani dopo 3 meeting, di cui l’ultimo ieri. Ilpresidente dei...