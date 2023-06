Sampdoria | Pirlo è il nuovo allenatore

(Di martedì 27 giugno 2023) Genova, 27 giu. - (Adnkronos) - Lariparte da Andrea. Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso nella giornata di lunedì, i blucerchiati hanno raggiunto un accordo biennale, con opzione per un ulteriore anno, con l'ex centrocampista di Juve e Milan. Scelta convinta di Andrea Radrizzani che ha riscontrato nell'ex Karagumruk grande entusiasmo e la giusta esperienza per guidare la Samp nel suociclo. Secondo quanto riporta Sky Sport sono in corso le firme tra le parti.

e lace lo diranno subito dopo l'estate.Sarà Andreaa guidare la nuovatargata Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, attesi per la prima volta a Genova nelle prossime ore da quando hanno rilevato il club appena retrocesso in serie B. Per ...ha sopravanzato nelle ultime ore un altro ex campione del mondo nel 2006 in predicato di approdare sulla panchina della: Fabio Grosso.

Da un campione del Mondo ad un altro; da Fabio Grosso ad Andrea Pirlo, così si sono andati gli ultimi giorni del Patron Radrizzani per la scelta del nuovo allenatore. Infatti, dopo ...Arriva alla guida dei blucerchiati dopo il rifiuto di Fabio Grosso. Tecnico e club devono ripristinare il credito smarrito: potrebbe essere l'alchimia perfetta ...