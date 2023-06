Sampdoria | Grosso non ha rifiutato | il 'no' è della Sampdoria

Commenta per primo Il rifiuto di Fabioieri sera è arrivato all'improvviso, ma in seno allala sensazione che qualcosa potesse andare storto era già circolata. Per questo motivo il club blucerchiato si era già cautelato ...Lae Fabionon hanno trovato l'accordo per firmare il contratto. Ora per la panchina blucerchiata c'è Francesco Farioli Lae Fabionon hanno trovato l'accordo per ...Fabionon si siederà sulla panchina della, secondo quanto riporta Sky. L'ex tecnico del Frosinone ha incontrato i doriani nella giornata di lunedì ma non ha trovato l'intesa. Secondo l'...

Grosso Sampdoria, fumata nera: il tecnico rifiuta l'offerta Samp News 24

Il rifiuto di Fabio Grosso ieri sera è arrivato all'improvviso, ma in seno alla Sampdoria la sensazione che qualcosa potesse andare storto era già circolata. Per questo motivo il club blucerchiato si ...Fabio Grosso verso il no, ballottaggio tra Farioli e Pirlo ma occhio agli outsider: la Sampdoria dovrebbe conoscere nella giornata odierna il tecnico per la nuova stagione. L’ex tecnico del Frosinone ...