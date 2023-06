Sampdoria | accordo trovato con Pirlo | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Ladopo aver incassato il no di Grosso ha virato con forza su Andreae ha convinto l’ex Juve a tornare in Italia Ladopo aver incassato il no di Grosso ha virato con forza su Andreae ha convinto l’ex Juve a tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le firme sarebbero in corso per un contratto biennale con opzione per il terzo.