Salvini “Nuovo Codice della strada? Obiettivo sia norma entro autunno”

(Di martedì 27 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento che il Consiglio dei ministri abbia dato il via libera al provvedimento” sul“che potrà essere arricchito in Parlamento: l’è che sial’”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, nel corsoconferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede un “assoluto giro di vite con la tolleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di droghe: chiunque venga trovato positivo al test antidroga” subirà “la revocapatente fino a 3 anni”. Per quanto riguarda i monopattini, “saranno disattivati e impossibili da usare fuori dal ...

molte delle quali giovanissime, perde la vita a causa degli incidenti stradali - ricorda il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara , che insieme a Salvini ha contribuito alla stesura del decreto. Sono molte le misure previste nei 18 articoli del ddl sul nuovo Codice della Strada. 'Il messaggio è chiaro: se ti stronchi, se ti droghi, se usi il cellulare alla guida, la patente te la togliamo', ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. 'visto che il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai whatsapp', ha dichiarato il Ministro: non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma ci sarà anche la sospensione.

Stretta del governo sulle regole: si va dalla sospensione della patente per chi guida sotto effetto di droga all'obbligo di casco per i monopattini ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle modifiche: tolleranza zero per alcol, stupefacenti e utilizzo dei telefoni cellulari; targhe e assicurazioni per i monopattini; mini-sospensione de ...