Salvini | Il Ponte sullo Stretto costerà meno della metà del reddito di cittadinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) "Finalmente ci sarà il diritto alla mobilità per tutti gli italiani da nord a sud: ilcreerà lavoro, ricchezze, porterà l’Italia agli occhi del mondo , ripulirà il mare, l’aria, sarà una grande opera green chedi quanto è costato fino ad oggi ildi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo...

... consigliere regionale del territorio del gruppo LegaPiemonte - . IlSant'Anna che collega Aosta con Genova, Torino con Casale - Vercelli, Verolengo con Crescentino è un'opera ...Dopo il crollo delil presidente Conte chiese la revoca della concessione, suscitando la ... e l'interesse dei familiari delle vittime Anchesi dimostrò tiepido sulla revoca della ...... è il risultato di una collaborazione tra, Piantedosi e lo stesso Valditara. L'obiettivo è ... E per concludere un accenno anche alsullo Stretto:'Dobbiamo fornire tecnici adeguati e ...

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Costa meno del Reddito e rilancerà sviluppo e occupazione» ilmessaggero.it

Matteo Salvini arriva a Napoli per partecipare al Congresso nazionale dell'Ugl. E insiste sulle opportunità del Ponte sullo Stretto. "Costa meno del Reddito e ...“Se Santanchè riterrà di andare in Aula, liberissima di farlo. Si è innocenti fino a prova contraria, a me le spiegazioni date sono più che sufficienti, poi valuterà lei”: è il commento di Matteo ...